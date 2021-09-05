Байден приедет в Киев, но позже – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал, когда Джо Байден может приехать в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обязательно посетит Украину, но визит такого уровня не может состояться сразу после визита в США Владимира Зеленского в нынешнем году.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", – отметил Кулеба.

Он добавил, что пока стороны сосредоточатся на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Отметим, ранее Джо Байден посещал Украину в 2015 году в качестве вице-президента США. Тогда он выступил в Верховной Раде Украины и заявил, что США не признавали и никогда не признают попытки России аннексировать Крым.

В последний раз нынешний американский президент был в нашей стране в январе 2017 года. В последний раз он встретился с пятым президентом Украины Петром Порошенко и тогдашним премьером Владимиром Гройсманом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с 31 августа находился в в США с официальным визитом. 1 сентября в Белом доме состоялась встреча украинского президента с Джо Байденом.

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