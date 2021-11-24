Байден позвал Украину на саммит, а Россию проигнорировал

Президент США собирает мировых лидеров - Украина в списке. Коллаж "Сегодня"

США пригласили Украину на саммит за демократию, который инициировал американский президент Джо Байден. Он пройдет 9-10 декабря, но в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

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Всего в списке приглашенных 110 стран мира, но при этом США не пригласили Россию, Турцию и Китай. Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Зеленский примет участие в этом саммите.

Отмечается, что в саммите примут участие не только лидеры государств, но и представители гражданского общества, партнеры из частного сектора и благотворительные организации со всего мира.

Саммит за демократию – что это?

Это флагманская инициатива Байдена, которая демонстрирует приверженность его администрации к политике демократии и прав человека. Американский президент соберет широкую и разнообразную группу мировых лидеров, гражданского общества и частного сектора на виртуальный саммит 9 и 10 декабря. Там обсудят три темы:

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укрепление демократии и противодействие авторитаризму;

борьба с коррупцией;

содействие уважению прав человека.

США и другие участники саммита возьмут на себя обязательства поддерживать внутренние и международные обязательства в рамках общего стремления к укреплению демократии от местного до глобального уровня.

А что там нового у Байдена?

19 ноября Джо Байден передал полномочия президента США Камале Харрис. Впервые страна перешла под управление женщины, хоть и ненадолго. Оказывается Байдена ждала операция и он временно не мог выполнять свои обязанности.

Но очень скоро Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры. В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут.

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Тем временем в Москве заявили, что готовятся к возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Байденом, на которой планируется решение украинского вопроса.