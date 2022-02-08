Встреча Шольца с Байденом: о чем говорили лидеры

Шольц и Байден во время встречи обсудили ряд важных вопросов/Фото: коллаж: REUTERS/"Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу в Белом доме. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Детали встречи

В ходе встречи президент Байден подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению американо-германских отношений и сотрудничеству с новым канцлером для углубления трансатлантического партнерства.

"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины, подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и не допущение использования Россией энергии как оружия", — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме этого, лидеры обсудили председательство Германии в G7, в частности, принятие более решительных совместных действий по прекращению пандемии COVID-19, восстановление безопасности в области здравоохранения, преодоление климатического кризиса и поддержание инклюзивного глобального экономического восстановления.

Встреча Путина с Макроном

В России прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Встреча продолжалась более 5 часов.

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Президент России заявил о "наличии общей озабоченности" РФ и Франции в сфере безопасности в Европе. При этом он сказал, что Франция принимает "фундаментальное участие в европейской безопасности", в том числе разработке Минских соглашений и организации "нормандского формата".

Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно". По его словам, сегодняшняя встреча двух президентов может "открыть путь к деэскалации". При этом президент Франции отметил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, ситуацию вокруг Украины, а также "нормандский формат".

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