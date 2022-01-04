Бандера не должен быть героем – новое заявление посла Израиля

Михаэль Бродский снова "наехал" на Бандеру. Коллаж "Сегодня"

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, комментируя антисемитский скандал в Киеве, заявил, что украинский националист Степан Бандера не может признаваться героем, и обвинил его в пособничестве нацистам.

Об этом он сказал в интервью NEWSru.co.il.

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По его словам, заявление посольства не отличается от позиции, которая была озвучена и год назад, и два года назад.

"Это принципиальная позиция государства Израиль – не моя и не посольства. И когда происходят события национального масштаба, мы считаем необходимым ее озвучить… По вопросам антисемитизма Израиль высказывается всегда очень четко – где бы это ни происходило. Когда мы видим проявления антисемитизма, то обязаны об этом говорить. Именно это и было сделано 1 января. Но есть и обратная сторона – такая, как закон о борьбе с антисемитизмом. Мы благодарны властям Украины и президенту Зеленскому за принятие этого закона. Мне не очень приятно говорить о проявлениях антисемитизма в Украине, но я обязан это делать", – сказал Бродский.

Посол отметил, что Израиль не считает Украинскую повстанческую армию (УПА) нацистским движением.

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"Было сказано (в заявлении посольства. – Ред.), что, с точки зрения Израиля, люди, которые поддерживали идеологию нацистов, не должны становиться героями", – объяснил дипломат и на уточняющий вопрос, касается ли это и Бандеры, он ответил "да".

По его словам, израильская точка зрения подкреплена, в том числе, исследованиями центра "Яд ва-Шем", других известных историков, что якобы Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов.

"Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями. Но хочу подчеркнуть: это точка зрения Израиля и еврейского народа. Мы ее никому не навязываем, но считаем необходимым ее озвучить, поскольку для нас это вопрос принципиальный. В ходе марша (1 января в Киеве) раздавались призывы откровенно антисемитского содержания. По этому поводу мы тоже высказались", – резюмировал Бродский.

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Скандал с Бандерой

1 января в Киеве состоялся ежегодный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Маршрут шествия был такой: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – Офис президента. В целом обошлось без провокаций, шествие было мирным.

Тем не менее на марше в честь Бандеры заметили антисемитский плакат, на котором был призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовским и московским коммунизмом".

На это последовала жесткая реакция посольства Израиля. Дипломаты назвали Бандеру пособником нацистов и потребовали от Киева провести расследование. Позже в ответ советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал посла Израиля агентом Кремля.

А что с самим Бандерой?