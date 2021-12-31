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Азаров хочет избавиться от санкций СНБО: что придумал экс-премьер

Наталья Магдык
31 декабря, 15:41
По мнению Азарова, в СНБО не было внесено предложения об отмене в отношении него санкций

Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО / Фото: Коллаж: Сегодня

ОАСК зарегистрировал иск к СБУ и СНБО Украины, где истцом указан экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него.

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"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 09.04.2021 г. №151/2021", – говорится в сообщении.

Также экс-премьер просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО принять такое решение.

В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Дело Азарова

  • 20 апреля 2010 года экс-премьер согласился на навязанное тогда еще президентом РФ Дмитрием Медведевым продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет взамен на предоставление скидки на российский газ.
  • Впоследствии под давлением Азарова преступная сделка была согласована и ратифицирована министерствами и другими ведомствами без ее фактического рассмотрения, а также он внес проект соглашения на рассмотрение Януковичу, который его впоследствии подписал.
  • 20 октября Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.
  • 19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Николая Азарова и многих других чиновников времен Януковича.
  • 27 ноября Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова