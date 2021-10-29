Арестович назвал цели украинских ракет в Москве

Арестович прокомментировал свое высказывание о том, что Украина направит ракеты на Москву / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ не будут стрелять по мирным российским гражданам. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя свое высказывание о том, что если Россия не остановит свою агрессию против Украины, то не исключено, что в ближайшем будущем украинские ракеты будут нацелены на Москву.

"ВСУ не собираются убивать мирных российских граждан, уточнил Арестович: "Ни в коем случае. И ракеты, направленные на Москву, – это же не на жилые кварталы Москвы (если они когда-нибудь будут направлены), а на законные военные цели на стороне РФ"", – рассказал он.

Советник президента отметил, что высказался во время беседы, а его слова являлись ответом на слова президента России Владимира Путина об опасности, которую будут представлять для Москвы размещенные на Украине ракеты НАТО.

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"Я сказал, что если Путин будет и дальше так вести себя, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву. Но мы никогда не слышим, что до и что после. Мы берем фразу, потом за нее цепляемся и начинаем",- объяснил политик.

Также он отметил, что Украина никому не угрожает, а только предупреждает. Когда же Кремль предупредил о последствиях агрессивных действий, это устроило настоящий переполох в российских СМИ.

При этом советник Офиса Президента уверен, что за угрозы и убийства украинских граждан следует отвечать.

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