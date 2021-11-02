Арестович: Мы не боимся пьяных российских генералов, которые путают автобус с БТР

Арестович не верит в мощь российской армии / Коллаж "Сегодня"
На заявления по поводу скопления на границе Украины войск России советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил новостью о пьяном российском генерале, который на курорте в Египте угрожал захватить Шарм-эль-Шейх.
Ответ на информационную войну
"Ролевая модель российской дипломатии – "десантник у фонтана".Они надеются, что выглядят страшными. Передайте им кто-нибудь, что мы их не боимся.) И повторить весенний трюк им уже не удастся, думаю, даже в отношении Запада (а мы и тогда не боялись). Ни угрозы полномасштабного вторжения не боимся, ни тем более полномасштабных понтов, как сейчас", – написал Арестович на своей странице в Фейсбуке.
Более серьезно советник главы Офиса президента отметил, что российские маневры возле наших границ – это смесь плановых двусторонних учений, стратегической операции по дезинформации – с переброской реальных подразделений, информационного и политического давления, с общей рамкой: "держите меня семеро, я за себя не отвечаю, сейчас полномасштабно вторгнусь".
"Герой" Шарм-эль-Шейха
В конце октября в СМИ попала история, как пьяный российский турист, позже представившийся военнослужащим армии России с 1200 бойцами в подчинении, отказывался выселяться из номера. Он угрожал позвонить руководству России, а потом попытался использовать туристический автобус в качестве БТР.
Его задержали и на этом вторжение российских войск в Египет закончилось.
Что происходит
- 2 ноября появились спутниковые снимки, якобы переброшенных к восточной границе Украины боеспособных сил РФ с тяжелой техникой.
- The Washington Post написала, что в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
- 1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина занимается провокацией на Донбассе, оно прозвучало после применения ВСУ беспилотника Bayraktar.
- Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по проведению саммита "Нормандской четверки" и ожидает от них реакции.
- Вечером 1 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила, что происходящее в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва. А на самом деле ничего опасного на нашей границе не происходит.