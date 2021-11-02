Арестович: Мы не боимся пьяных российских генералов, которые путают автобус с БТР

Арестович не верит в мощь российской армии / Коллаж "Сегодня"

На заявления по поводу скопления на границе Украины войск России советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил новостью о пьяном российском генерале, который на курорте в Египте угрожал захватить Шарм-эль-Шейх.

Ответ на информационную войну

"Ролевая модель российской дипломатии – "десантник у фонтана".Они надеются, что выглядят страшными. Передайте им кто-нибудь, что мы их не боимся.) И повторить весенний трюк им уже не удастся, думаю, даже в отношении Запада (а мы и тогда не боялись). Ни угрозы полномасштабного вторжения не боимся, ни тем более полномасштабных понтов, как сейчас", – написал Арестович на своей странице в Фейсбуке.

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Более серьезно советник главы Офиса президента отметил, что российские маневры возле наших границ – это смесь плановых двусторонних учений, стратегической операции по дезинформации – с переброской реальных подразделений, информационного и политического давления, с общей рамкой: "держите меня семеро, я за себя не отвечаю, сейчас полномасштабно вторгнусь".

"Герой" Шарм-эль-Шейха

В конце октября в СМИ попала история, как пьяный российский турист, позже представившийся военнослужащим армии России с 1200 бойцами в подчинении, отказывался выселяться из номера. Он угрожал позвонить руководству России, а потом попытался использовать туристический автобус в качестве БТР.

Его задержали и на этом вторжение российских войск в Египет закончилось.

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