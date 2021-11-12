Арахамия признался: ГБР вручило подозрение экс-министру из-за Медведчука

Дело бывшего министра Демчишина связано с делом Медведчука / Коллаж "Сегодня"

Сегодня Государственное бюро расследований заявило о вручении подозрения бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину, который, по версии следствия, замешан в торговле с представителями ОРДЛО. Однако подробностей в службе не сообщили.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Дело Демчишина

Арахамия рассказал, что подозрение было вручено в рамках дела о так называемой "угольной государственной измены" народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Сейчас сегодня ГБР вместе с СБУ выдали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, который обвиняется в деле Медведчука с торговле с оккупантами, когда он назначал на прямо на оккупированные территории своих людей. И когда СБУ в то время возило наличку этим террористам", – заявил Давид Арахамия о фигурантах дела.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что это послужило одной из причин, почему к украинским спецслужбам упал уровень доверия в Украине: "Если некоторые люди (из СБУ. – Ред.) возили наличку боевикам, чтобы торговать углем, то, конечно понимают, что есть высокие риски".

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Ситуация