Уже собирают подписи! Рада запустила отставку Разумкова (документ)

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Народные депутаты подали спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписные листы о его отставке с занимаемой должности. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, документ принес глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины … Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце", – написал Разумков.