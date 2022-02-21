Путин начал Совбез РФ по Донбассу – есть первые заявления

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Президент России Владимир Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза РФ после обращения "ДНР" и "ЛНР" с просьбой признать их суверенитет.

По его словам, цель сегодняшнего заседания – определить дальнейшие шаги Кремля по Донбассу после обращения.

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Как подчеркнул Путин, если Украина будет принята в НАТО – "угрозы для России многократно возрастут".

Президент РФ добавил, что "вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности".

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