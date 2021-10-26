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В Минцифры предупредили – фальшивая "Дія" ворует у украинцев

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 21:28
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В министерстве назвала фейковую "Дію" школьным приложением, но оно несет одну серьезную опасность
Украинцам нужно быть осторожными с приложением. Коллаж "Сегодня"
Украинцам нужно быть осторожными с приложением. Коллаж "Сегодня"

В Украине разработали фальшивое приложение, которое имитирует "Дію" – с его помощью злоумышленники могут добраться до данных о финансах пользователей на телефонах и "обчистить" их.

Об этом рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале Украина 24 руководитель развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

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Он объяснил, что ничего общего с официальным приложением там нет – злоумышленники скопировали цвет интерфейса и симулировали карточки и надписи на них. По его словам, фальшивка плохо сделана. Но есть одна серьезная опасность для пользователей.

"Это совершенно "школьное приложение". Оно отличается от "Дії" всем, и главная особенность — там нет доступа к реестрам, нет доступа к документам человека, ничего этого нет. Это приложение, которое имитирует отображение некой фотографии на дизайне, похожем на "Дію", и не больше. В то же время анализ этого приложения показал, что там есть доступ к банковской информации, контактам, сообщениям, файлам на телефоне — ко всему, что есть на телефоне у человека. Фейковое приложение не только может сказать, что вам есть 18 лет, но и украсть ваши данные по деньгам", – сказал Баник.

А вот эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко заявил, что подделать приложение довольно просто.

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"Единственное, где можно установить, что оно фейковое, — это проверить по QR-коду, он не будет работать. Соответственно, данные документы будут недействительными. Такие приложения делаются довольно легко, специалисты делают их буквально за пару дней. Они берут, грубо говоря, форму той же "Дії", открытые коды, и просто регенерируют их и делают приложения. Это стоит недорого", – добавил он.

Откуда взялась фейковая "Дія"

  • На днях стало известно, что мошенники разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних. Сервис создан для работы на операционной системе Android. В Сети появилось объявление о продаже доступа к фейковому приложению.
  • Сервис позволяет продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам сделать поддельный паспорт, чтобы купить спиртные напитки и сигареты. Поэтому его уже прозвали "Дія" для подростков.
  • Тем временем киберполиция начала расследование.

Как мы уже писали, в "Дії" появятся три новые социальные услуги. На портале украинцы смогут оформить онлайн важные услуги – это позволит не сидеть в очередях.

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