В Мінцифри попередили – фальшива "Дія" краде в українців

У міністерстві назвали фейкову Дію шкільною програмою, але вона несе одну серйозну небезпеку

Українцям потрібно бути обережними із додатком. Колаж "Сьогодні"

В Україні розробили фальшивий додаток, який імітує "Дію" – з його допомогою зловмисники можуть дістатися до даних про фінанси користувачів на телефонах та "обчистити" їх.

Про це розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі Україна 24 керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

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Він пояснив, що нічого спільного з офіційним додатком там немає – зловмисники скопіювали колір інтерфейсу і симулювали картки та написи на них. За його словами, фальшивка погано зроблена. Але є одна серйозна небезпека для користувачів.

"Це абсолютно шкільний додаток. Немає доступу до реєстрів, немає доступу до документів людини, нічого цього немає. Водночас аналіз цієї програми показав, що там є доступ до банківської інформації, контактів, повідомлень, файлів на телефоні — до всього, що є на телефоні у людини. Фейкова програма не тільки може сказати, що вам є 18 років, але й вкрасти ваші дані про гроші", – сказав Банік.

А ось експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко заявив, що підробити додаток досить просто.

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"Єдине, де можна встановити, що він фейковий, — це перевірити за QR-кодом, він не буде працювати. Відповідно, дані документи будуть недійсними. Такі програми робляться досить легко, фахівці роблять їх буквально за пару днів. Вони беруть, грубо кажучи, форму тієї ж таки "Дії", відкриті коди, і просто регенерують їх і роблять додатки. Це коштує недорого", – додав він.

Звідки взялася фейкова "Дія"

Днями стало відомо, що шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх. Сервіс створений для роботи на операційній системі Android. У Мережі з'явилося оголошення про продаж доступу до фейкової програми.

Сервіс дозволяє продемонструвати липовий COVID-сертифікат та допомагає підліткам зробити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої та цигарки. Тому його вже прозвали "Дія" для підлітків.

Тим часом кіберполіція розпочала розслідування.

Як ми вже писали, у "Дії" з'являться три нові соціальні послуги. На порталі українці зможуть оформити онлайн важливі послуги – це дозволить не сидіти у чергах.