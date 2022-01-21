Росія не може відступити: що зв'язало руки Путіну

Російський політик пояснив поведінку Кремля

Чи можлива деескалація конфлікту України та Заходу з Росією після переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова, розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Я думаю, деескалація в принципі можлива, тому що багато людей навколо Путіна, а можливо, і він сам, розуміють, що шлях, яким вони пішли, абсолютно безперспективний і нічого не дасть Росії. Візьмемо найгірший і найтрагічніший варіант, якщо Путін віддасть наказ на вторгнення. Я вже не говорю про те, що загинуть люди, наші люди вбиватимуть, гинутимуть ні за що, за понти начальства... Ваші Батьківщину захищатимуть, а наші ні за що... Але допустимо, військова кампанія буде успішною. Але який буде результат для Росії? Ми ж нічого не отримаємо, окрім проблем та складнощів. До речі, держсекретар США звернув на це увагу Лаврова", – сказав він.

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Гозман пояснив, чому Володимиру Путіну дуже важко здати назад у питанні України.

"Відмова від агресії дуже важка, тому що головне, що турбує російське керівництво та особисто Путіна, — це збереження особи. Його менше турбує добробут та безпека власної країни, а ось збереження особи турбує дуже сильно. Крім того, відмова від агресії — це сильний удар по самовідчуттю (російської влади – ред.). Чого вони стали так хамити? Є такий вислів "поперли, як на буфет". Звідки така поведінка? Я думаю, вони зневажають увесь світ і особливо Захід. Вони сподівалися на те, що Захід злякається такого зухвалого тиску. А Захід не злякався. Їм важко відступити, але я все-таки не виключаю того, що вони відступлять. Війна Росії з Україною, черговий етап нападу буде не лише трагедією для України, а й просто катастрофою для Росії", – сказав він.

Загроза вторгнення в Україну