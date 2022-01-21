Россия не может отступить: что связало руки Путину

Возможна ли деэскалация конфликта Украины и Запада с Россией после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.
"Я думаю, деэскалация в принципе возможна, потому что многие люди вокруг Путина, а возможно, и он сам, понимают, что путь, по которому они пошли, абсолютно бесперспективен и ничего не даст России. Возьмем самый плохой и трагический вариант, если Путин отдаст приказ на вторжение. Я уже не говорю о том, что погибнут люди, наши люди будут убивать, будут погибать ни за что, за понты начальства. Ваши будут Родину защищать, а наши ни за что. Но допустим, военная кампания будет успешной. Но какой будет результат для России? Мы же ничего не получим, кроме проблем и сложностей. Кстати, госсекретарь США обратил на это внимание Лаврова", — сказал он.
Гозман объяснил, почему Владимиру Путину очень сложно сдать назад в вопросе Украины.
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"Отказ от агрессии очень тяжел, потому что главное, что заботит российское руководство и лично Путина, — это сохранение лица. Его меньше заботит благополучие и безопасность собственной страны, а вот сохранение лица заботит очень сильно. Кроме того, отказ от агрессии — это сильный удар по самоощущению (российской власти — ред.). Чего они стали так хамить? Есть такое выражение "поперли, как на буфет". Откуда такое поведение? Я думаю, они презирают весь мир и особенно Запад. Они надеялись на то, что Запад испугается такого наглого давление. А Запад не испугался. Им тяжело отступить, но я все-таки не исключаю того, что они отступят. Война России с Украиной, очередной этап нападения будет не только трагедией для Украины, но и просто катастрофой для России", — сказал он.
Угроза вторжения в Украину
- Россия накопила вблизи границ с Украиной более чем 100 тысяч военных, а также недавно начала новые военные учения. В сети была опубликована интерактивная карта с указанием данных о скоплении российских подразделений на границах.
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- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.