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Россия не может отступить: что связало руки Путину

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 января, 17:36
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Российский политик объяснил поведение Кремля
Путин не может отступиться от Украины. Коллаж "Сегодня"
Путин не может отступиться от Украины. Коллаж "Сегодня"

Возможна ли деэскалация конфликта Украины и Запада с Россией после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политик Леонид Гозман.

"Я думаю, деэскалация в принципе возможна, потому что многие люди вокруг Путина, а возможно, и он сам, понимают, что путь, по которому они пошли, абсолютно бесперспективен и ничего не даст России. Возьмем самый плохой и трагический вариант, если Путин отдаст приказ на вторжение. Я уже не говорю о том, что погибнут люди, наши люди будут убивать, будут погибать ни за что, за понты начальства. Ваши будут Родину защищать, а наши ни за что. Но допустим, военная кампания будет успешной. Но какой будет результат для России? Мы же ничего не получим, кроме проблем и сложностей. Кстати, госсекретарь США обратил на это внимание Лаврова", — сказал он.

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Гозман объяснил, почему Владимиру Путину очень сложно сдать назад в вопросе Украины.

"Отказ от агрессии очень тяжел, потому что главное, что заботит российское руководство и лично Путина, — это сохранение лица. Его меньше заботит благополучие и безопасность собственной страны, а вот сохранение лица заботит очень сильно. Кроме того, отказ от агрессии — это сильный удар по самоощущению (российской власти — ред.). Чего они стали так хамить? Есть такое выражение "поперли, как на буфет". Откуда такое поведение? Я думаю, они презирают весь мир и особенно Запад. Они надеялись на то, что Запад испугается такого наглого давление. А Запад не испугался. Им тяжело отступить, но я все-таки не исключаю того, что они отступят. Война России с Украиной, очередной этап нападения будет не только трагедией для Украины, но и просто катастрофой для России", — сказал он.

Угроза вторжения в Украину

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