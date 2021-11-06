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Путін та Лукашенко готують єдину символіку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 листопада, 18:14
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Росія та Білорусь обговорюють створення єдиної символіки двох країн
Про спільну валюту поки що не йдеться. Фото: колаж "Сьогодні"
Про спільну валюту поки що не йдеться. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія та Білорусь домовляються про створення єдиної символіки Союзної держави. Розмови про створення єдиної валюти поки немає.

Про це розповів держсекретар Союзної держави Дмитро Мезенцев в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

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"Що стосується символіки для Союзної держави, ми над цим працюємо. Ми бачимо об'єднуючий символ, який необхідний. Багато спільних документів буде супроводжувати якщо не герб, то союзний символ", – сказав він.

У той же час, розмови про створення єдиної валюти Союзної держави на сьогоднішній день немає.

"Дійсно, в союзному договорі позначений вихід на єдину валюту. Але сьогодні про це розмови немає", – сказав Мезенцев.

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Нагадаємо, договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999 року президентом РФ Борисом Єльциним і Олександром Лукашенком, який тоді займав пост президента Білорусі.

Про що домовилися Путін та Лукашенко

  • У четвер, 9 вересня, президент Росії Володимир Путін зустрівся у Москві з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. За підсумками переговорів глави держав домовилися про узгодження 28 програм щодо так званої Союзної держави, а також про єдину макроекономічну політику, оборонний простір, ринок нафти і газу.

  • Він також додав, що Росія і Білорусь домовилися про єдину макроекономічн політику, єдиний оборонний простір, інтеграцію платіжних систем і гармонізацію грошово-кредитної політики. Дві країни також переходять до єдиної промислової політики і взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень.

  • Співрозмовники також передбачили створення єдиних ринків нафти та нафтопродуктів, електроенергії та газу. Також російський президент пообіцяв, що ціна на газ для Білорусі на 2022 рік збережеться на рівні цього року.

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  • Своєю чергою Лукашенко зазначив, що на переговорах не домовилися про єдину валюту – нібито банки країн просили "не підходити до цього питання".

  • Путін не виключив створення союзного парламенту РФ і Білорусі, але уточнив, що питання політичної інтеграції не обговорювалися, оскільки спочатку потрібно створити економічний базис. При цьому Лукашенко додав, що нічого поганого для народів Росії і Білорусі в інтеграції немає, позаяк вона взаємовигідна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вважає створення союзної держави Білорусі та Росії небезпекою для України, адже, у разі об'єднання, Москва та Мінськ можуть інтегрувати оборонну співпрацю та надавати серйозний тиск на Київ.

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