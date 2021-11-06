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Путин и Лукашенко готовят единую символику

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 ноября, 18:14
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Россия и Беларусь обсуждают создание единой символики двух стран
Об общей валюте пока речь не идет. Фото: коллаж "Сегодня"
Об общей валюте пока речь не идет. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия и Беларусь договариваются о создании единой символики Союзного государства. Разговора о создании единой валюты пока нет.

Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ ", – сказал он.

В то же время, разговора о создании единой валюты Союзного государства на сегодняшний день нет.

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", – сказал Мезенцев.

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Напомним, договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным и Александром Лукашенко, который тогда занимал пост президента Беларуси.

О чем договорились Путин и Лукашенко

  • В четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам переговоров главы государств договорились о согласовании 28 программ по так называемому Союзному государству, а также о единых макроэкономической политике, оборонном пространстве, рынке нефти и газа.
  • Он также добавил, что Россия и Беларусь договорились о единой макроэкономической политике, едином оборонном пространстве, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики. Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам.
  • Собеседники также предусмотрели создание единых рынков нефти и нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Также российский президент пообещал, что цена на газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне этого года.
  • В свою очередь Лукашенко отметил, что на переговорах не договорились о единой валюте – якобы банки стран просили "не подходить к этому вопросу".
  • Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Беларуси, но уточнил, что вопросы политической интеграции не обсуждались, поскольку сначала нужно создать экономический базис. При этом Лукашенко добавил, что ничего плохого для народов России и Беларуси в интеграции нет, так как она взаимовыгодна.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что считает создание союзного государства Беларуси и России опасностью для Украины, ведь, в случае объединения, Москва и Минск могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление на Киев.

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