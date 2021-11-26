Польські журналісти покликали Зеленського на чебурек та розмову

Пропозиція надійшла від тих, кого не акредитували на пресмарафон президента

Польські журналісти хочуть поспілкуватись із президентом. Фото: колаж "Сьогодні"

Кореспондентів польських видань в Україні не акредитували на великий пресмарафон президента України Володимира Зеленського, що відбудеться сьогодні, 26 листопада. У зв'язку з цим вони запросили його до кафе.

Про це повідомив журналіст Radio Wnet Павло Боболович на своїй сторінці у Facebook.

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Напередодні в Офісі президента, анонсуючи сьогоднішню подію, присвячену екватору президентства Зеленського, пояснили, що з огляду на непросту епідеміологічну ситуацію для участі в пресмарафоні вирішили запросити лише представників 30 ЗМІ. Очікується, що тривалість марафону становитиме три години.

Пізніше речник президента Сергій Никифоров опублікував список запрошених видань. З іноземних ЗМІ у ньому присутні Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg та BBC.

У зв'язку з цим журналісти з Польщі опублікували спеціальне звернення до Зеленського.

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"Оскільки ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні, не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо Вас, пане Президенте, на чебурек та розмову", – йдеться у повідомленні.

При цьому інформацію про час можливої зустрічі польські кореспонденти не повідомили, але заявили, що готові врахувати зайнятий графік Зеленського.

Спілкування із президентом