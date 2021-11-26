Польські журналісти покликали Зеленського на чебурек та розмову

Кореспондентів польських видань в Україні не акредитували на великий пресмарафон президента України Володимира Зеленського, що відбудеться сьогодні, 26 листопада. У зв'язку з цим вони запросили його до кафе.
Про це повідомив журналіст Radio Wnet Павло Боболович на своїй сторінці у Facebook.
Напередодні в Офісі президента, анонсуючи сьогоднішню подію, присвячену екватору президентства Зеленського, пояснили, що з огляду на непросту епідеміологічну ситуацію для участі в пресмарафоні вирішили запросити лише представників 30 ЗМІ. Очікується, що тривалість марафону становитиме три години.
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Пізніше речник президента Сергій Никифоров опублікував список запрошених видань. З іноземних ЗМІ у ньому присутні Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg та BBC.
У зв'язку з цим журналісти з Польщі опублікували спеціальне звернення до Зеленського.
"Оскільки ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні, не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо Вас, пане Президенте, на чебурек та розмову", – йдеться у повідомленні.
При цьому інформацію про час можливої зустрічі польські кореспонденти не повідомили, але заявили, що готові врахувати зайнятий графік Зеленського.
Спілкування із президентом
- 2020 року Зеленський дав велику пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді глави держави у парковій частині Маріїнського палацу.
- У листопаді 2019 року Зеленський понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди без проблем прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад.
- Також нагадаємо, з'явився повний список ЗМІ, які прийдуть до президента на Арсенальну цього року.
- Крім того, українські журналісти, яких також не запросили на пресмарафон, мають намір 26 листопада прийти до місця проведення, щоб висловити протест.