Польские журналисты позвали Зеленского на чебурек и разговор

Предложение поступило от тех, кого не аккредитовали на пресс-марафон президента

Польские журналисты хотят пообщаться с президентом. Фото: коллаж "Сегодня"

Корреспондентов польских изданий в Украине не аккредитовали на большой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который состоится сегодня, 26 ноября. В связи с этим они пригласили его в кафе.

Об этом сообщил журналист Radio Wnet Павел Боболович на своей странице в Facebook.

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Накануне в Офисе президента, анонсируя сегодняшнее событие, посвященное экватору президентства Зеленского, пояснили, что, принимая во внимание непростую эпидемиологическую ситуацию, для участия в пресс-марафоне решили пригласить только представителей 30 СМИ. Ожидается, что продолжительность марафона составит три часа.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список приглашенных изданий. Из иностранных СМИ в нем присутствуют Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC.

В связи с этим, журналисты из Польши опубликовали специальное обращение к Зеленскому.

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"Поскольку мы не можем принять участие в Вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине не был приглашен на конференцию), тем не менее, принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей , мы приглашаем Вас, господин Президент на чебурек и разговор", – говорится в сообщении.

При этом информацию о времени вероятной встречи польские корреспонденты не сообщили, но заявили, что готовы учесть занятый график Зеленского.

Общение с президентом