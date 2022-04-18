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Для металургійної галузі будуть необхідні держдотації за принципом bail in – Арсеній Яценюк

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18 квітня, 08:05
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В Україні потрібно буде застосувати досвід США 2008 року для підтримки промисловості, вважає Арсеній Яценюк
Арсеній Яценюк розповів, як врятувати українську металургію
Арсеній Яценюк розповів, як врятувати українську металургію / Фото: Колаж: Сьогодні

Для української металургії, яка зазнає великих втрат внаслідок російського вторгнення, необхідно буде застосувати досвід США 2008 року, коли держава давала гроші приватним компаніям в обмін на їхні акції, аби ці приватні компанії розвивалися.

Про це прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив в ефірі каналу "Еспресо".

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Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз в металургійній галузі катастрофа:

"Ключові заводи – це завод Ілліча і завод "Азовсталь", які знаходяться в Маріуполі, – не функціонують. Вони зараз не приносять жодного долара валютної виручки для України".

Він наголосив, що металургія потребуватиме прямих бюджетних дотацій.

"Це те, що Сполучені Штати робили у 2008 році. Це так званий bail in, коли рятували "Джеренал Моторс" і низку інших американських компаній рятували. Коли держава фактично давала гроші приватним компаніям в обмін на їхні акції, для того щоб ці приватні компанії розвивалися. Те саме треба буде робити для України і для української промисловості", – наголосив Арсеній Яценюк.

Українська металургія оживає

Після місяця простою через війну знову збираються запустити великі металургійні компанії України – групи Метінвест і ArcelorMittal, попри низку логістичних проблем.

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Перезапуск металургійних гігантів є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка зазнала великих втрат внаслідок російського вторгнення. З метою безпеки та через труднощі з поставками й експортом продукції сталеливарна промисловість була законсервована.

Зараз потужності частково відновлюють роботу. Так, Метінвест запустив дві із чотирьох доменних печей на комбінаті "Запоріжсталь", у Кривому Розі запрацювала доменна піч ArcelorMittal, до 2 травня планують запустити в роботу домну №8.

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