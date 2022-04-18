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Для металлургической отрасли потребуются госдотации по принципу bail in – Арсений Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 апреля, 08:05
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В Украине следует применить опыт США 2008 года для поддержки промышленности, считает Арсений Яценюк
Арсений Яценюк рассказал, как спасти украинскую металлургию
Арсений Яценюк рассказал, как спасти украинскую металлургию / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинской металлургии, которая терпит большие убытки вследствие российского вторжения, необходимо будет применить опыт США в 2008 году, когда государство давало деньги частным компаниям в обмен на их акции, чтобы эти частные компании развивались.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил в эфире канала "Эспрессо".

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Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас в металлургической отрасли катастрофа:

"Ключевые заводы – это завод Ильича и завод "Азовсталь", которые находятся в Мариуполе, – не функционируют. Они сейчас не приносят ни одного доллара валютной выручки для Украины".

Он подчеркнул, что металлургия нуждается в прямых бюджетных дотациях.

"Это то, что Соединенные Штаты делали в 2008 году. Это так называемый bail in, когда спасали Джеренал Моторс и ряд других американских компаний спасали. Когда государство фактически давало деньги частным компаниям в обмен на их акции, чтобы эти частные компании развивались. То же нужно будет делать для Украины и для украинской промышленности", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Украинская металлургия оживает

После месяца простоя из-за войны снова собираются запустить крупные металлургические компании Украины – группы Метинвест и ArcelorMittal, несмотря на ряд логистических проблем.

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Перезапуск металлургических гигантов является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая понесла большие потери в результате российского вторжения. В целях безопасности и из-за трудностей с поставками и экспортом продукции сталелитейная промышленность была законсервирована.

Сейчас мощности частично возобновляют работу. Метинвест запустил две из четырех доменных печей на комбинате "Запорожсталь", в Кривом Роге заработала доменная печь ArcelorMittal, до 2 мая планируют запустить в работу домну №8.

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