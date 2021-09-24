Знали, що батько Зеленського веде інстаграм? Там фото і різкий пост про сина

Батько Зеленського показав цікаві фото з сином. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр, виявляється, має свою сторінку в Instagram. Її він веде з квітня поточного року і там всього три публікації, де він показав молодого сина і написав пост на його захист від усіх недоброзичливців.

Акаунт Олександра Зеленського, вочевидь, не фейковий, оскільки на нього підписаний навіть його син. Проте підписників там поки не так багато – всього 372.

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На сторінці є тільки три публікації, перша з яких датується квітнем поточного року. Він її підписав: "Я з дружиною Риммочкою і синочком Володимиром".

Щаслива сім'я Зеленських. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

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Нещодавно, 13 вересня, Олександр Зеленський показав ще кілька сімейних фото й підписав: "У мене є дах над головою в моєму рідному місті. Є дружина, яку я дуже люблю. Син, який досягнув успіху в своєму житті. Є онуки, у яких ще все попереду. Що ще потрібно для щастя?".

Батьки Зеленського і їх юний син. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

А 22 вересня він опублікував фото зі своєю дружиною і висловив підтримку синові, якого з усіх боків атакують недоброзичливці. Олександр зазначив, що дуже багато людей пишуть і не виходить усім відповісти.

Батьки Зеленського заступилися за сина. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

"Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані "політологи". Вони, не наводячи жодних аргументів і фактів, називають його "злодієм" і "вбивцею", і при цьому навіть не хочуть хоч трошки розібратися в ситуації і зрозуміти, хто є хто насправді", – написав він.

Відзначимо, що Олександр Зеленський підписаний на сторінки не тільки сина, а й його помічника і друга Сергія Шефіра, якого днями мало не вбили. Також в підписках "Квартал 95" та стежить за телеканалом "1+1", де до президентства працював Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Зеленський приїжджав до батьків в Кривий Ріг, де влаштували скромне застілля.

А в лютому поточного року трапився неприємний інцидент – "мінували" квартиру батьків Зеленського. На щастя, повідомлення в поліцію виявилося неправдивим.