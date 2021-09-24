Знали, что отец Зеленского ведет инстаграм? Там фото и резкий пост про сына

Отец Зеленского показал любопытные фото с сыном. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр, оказывается, имеет свою страницу в Instagram. Ее он ведет с апреля нынешнего года и там всего три публикации, где он показал молодого сына и написал пост в его защиту от всех недоброжелателей.

Аккаунт Александра Зеленского, судя по всему, не фейковый, поскольку на него подписан даже его сын. Вот только подписчиков там пока не так много – всего 372.

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На странице есть только три публикации, первая из которых датируется апрелем текущего года. Он ее подписал: "Я с женушкой Риммочкой и сынишкой Володенькой".

Счастливая семья Зеленских. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

Недавно, 13 сентября, Александр Зеленский показал еще несколько семейных фото и подписал: "У меня есть крыша над головой в моем родном городе. Есть супруга, которую я очень люблю. Сын, который добился успеха в своей жизни. Есть внуки, у которых еще все впереди. Что еще нужно для счастья?".

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Родители Зеленского и их юный сын. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

А 22 сентября он опубликовал фото со своей супругой и выразил поддержку сыну, которого со всех сторон атакуют недоброжелатели. Александр отметил, что очень много людей пишут и не получается всем ответить.

Родители Зеленского вступились за сына. Фото: instagram.com/zelensky.alexander

"Нам, как родителям, тоже тяжело наблюдать за тем, как Вову закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому неизвестные, так называемые "политологи". Они, не приводя никаких аргументов и фактов, называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле", – написал он.

Отметим, что Александр Зеленский подписан на страницы не только сына, но и его помощник и друга Сергея Шефира, которого на днях чуть не убили. Также в подписках "Квартала 95" и следит за телеканалом "1+1", где до президентства работал Владимир Зеленский.

Напомним, в ноябре 2020 года Зеленский приезжал к родителям в Кривой Рог, где устроили скромное застолье.

А в феврале нынешнего года случился неприятный инцидент – "минировали" квартиру родителей Зеленского. К счастью, сообщение в полицию оказалось ложным.