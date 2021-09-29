"Моторошний конвеєр смерті". Яценюк вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Яценюк вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру / Фото: Колаж: Сьогодні

Пам'ять про трагедію Бабиного Яру повинна об'єднати українців у прагненні ніколи не допустити подібних трагедій. І ніколи не дозволяти перетворювати питання меморіалу в Бабиному Яру в знаряддя інформаційної війни Росії проти України.

Про це написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook.

Реклама

"Сьогодні – день, коли ми схиляємо голови у скорботній пам’яті однієї з найбільших трагедій, яку принесли на українську землю окупаційні війни", – підкреслив він.

Реклама

Яценюк додав, що за свідченнями істориків, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру нацисти розстріляли 100 000 людей, з них приблизно 70 000 євреїв.

"Бабин Яр став братською могилою для українців, росіян, ромів та інших національностей. Лише за два дні 29-30 вересня було вбито майже 34 тисячі євреїв. Моторошний конвеєр смерті ...", – написав Яценюк.

Екс-прем'єр підкреслив, що ці цифри важливо пам'ятати. За кожною з них – "людські долі, ненароджене життя, біль сімей, наш сум і гіркий історичний урок для всього світу".

Що відомо про трагедію

Перший розстріл стався 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнти психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалася безпосередньо біля Бабиного Яру.

27-28 вересня на стінах будинків, парканах і стовпах з'явилися оголошення з текстом українською, російською та німецькою мовами: "Усі євреї міста Києва та його околиць повинні з'явитися в понеділок 29 вересня 1941 року о 8:00 ранку на розі Мельникової і Дегтярівської вулиць (біля кладовища). Узяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну та ін. хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. хто з громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі речі, буде розстріляний".

Масові розстріли в Бабиному Яру та розташованому поруч з ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації.