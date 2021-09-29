"Моторошний конвеєр смерті". Яценюк вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Яценюк вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру / Фото: Колаж: Сьогодні
Пам'ять про трагедію Бабиного Яру повинна об'єднати українців у прагненні ніколи не допустити подібних трагедій. І ніколи не дозволяти перетворювати питання меморіалу в Бабиному Яру в знаряддя інформаційної війни Росії проти України.
Про це написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook.
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"Сьогодні – день, коли ми схиляємо голови у скорботній пам’яті однієї з найбільших трагедій, яку принесли на українську землю окупаційні війни", – підкреслив він.
Яценюк додав, що за свідченнями істориків, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру нацисти розстріляли 100 000 людей, з них приблизно 70 000 євреїв.
"Бабин Яр став братською могилою для українців, росіян, ромів та інших національностей. Лише за два дні 29-30 вересня було вбито майже 34 тисячі євреїв. Моторошний конвеєр смерті ...", – написав Яценюк.
Екс-прем'єр підкреслив, що ці цифри важливо пам'ятати. За кожною з них – "людські долі, ненароджене життя, біль сімей, наш сум і гіркий історичний урок для всього світу".
Що відомо про трагедію
- Перший розстріл стався 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнти психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалася безпосередньо біля Бабиного Яру.
- 27-28 вересня на стінах будинків, парканах і стовпах з'явилися оголошення з текстом українською, російською та німецькою мовами: "Усі євреї міста Києва та його околиць повинні з'явитися в понеділок 29 вересня 1941 року о 8:00 ранку на розі Мельникової і Дегтярівської вулиць (біля кладовища). Узяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну та ін. хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. хто з громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі речі, буде розстріляний".
- Масові розстріли в Бабиному Яру та розташованому поруч з ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації.