Жінок звільнять із роботи? Гриценко заявив про повний провал військового обліку

Для реалізації наказу Міноборони потрібно багато часу / Фото: Колаж: Сьогодні

Виконання наказу Міноборони про військовий облік жінок завдання практично непідйомне. Про це на своїй сторінці у Facebook написав ексміністр оборони України Анатолій Гриценко.

"На військовий облік необхідно буде поставити жінок понад 100 спеціальностей. Розуміючи масштаби цієї роботи, для виконання наказу потрібно півтора-два роки мінімум, і це у мирних умовах, і коли військкомати будуть розташовані у кожному районі", – сказав він.

За його словами, перебуваючи у стані війни, з урахуванням децентралізації, депрофесіоналізації владних органів та пандемії (коли поліклініки та лікарі, які мали перевіряти взятих на облік, і без того перевантажені боротьбою з ковідом) – це завдання практично непідйомне.

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Гриценко вважає, що автори – розробники наказу (Міноборони, МВС, СБУ, СЗР) та Мін'юст швидше за все не розуміли всі фактори та наслідки виданого наказу.

Суть наказу

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці повинні стати на військовий облік і значитися у ньому до 60 років.

Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за даними спеціальностями, стали на військовий облік. Також з цього моменту під час прийняття на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.

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Штрафи за ухилення

За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф буде від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення протягом року також буде штраф. Жінки заплатять від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі робітниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень.