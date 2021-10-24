Залізна завіса не спрацює. Україна відповіла РФ щодо пунктів зв'язку з президентом

Росія назвала провокацією майбутні центри зв'язку на КПВВ з Кримом. Фото: колаж "Сьогодні"

Речник МЗС Росії Марія Захарова назвала "провокацією" план України створити на лінії розмежування з ОРДЛО і тимчасово окупованим Кримом центри зв'язку з президентом.

Про це вона заявила в Telegram.

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"Замість того, щоб повернути утримувані у жителів Донбасу соціальні виплати, розблокувати життєво важливу інфраструктуру, українські силовики знову заготовили провокацію", – написала Захарова.

Вона також назвала рішення РНБО України про відкриття таких пунктів "черговим цирковим номером".

За її словами, жителі Криму "все сказали, що хотіли". При цьому вона додала, що офіційний Київ "не хоче цього слухати і робить все, щоб перешкодити жителям півострова говорити про свою позицію".

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Реакція МЗС України

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі РБК Україна, Росія не зможе перешкодити жителям окупованого Донбасу і Криму спілкуватися з українською владою, і "політика залізної завіси не спрацює". За його словами, пріоритетом президента Володимира Зеленського є надання державних послуг українцям по обидва боки лінії розмежування, а також зміцнення їх зв'язку з рештою України.

"Але Росія як держава-окупант повинна чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань і виконувати домовленості лідерів нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включаючи належний захист від COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території", – додав Ніколенко.

Рішення РНБО

Про плани України відкрити пункти зв'язку 22 жовтня повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. Він уточнив, що на цих пунктах жителі тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО зможуть спілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, з кабінетом міністрів і з іншими органами центральної та місцевої влади.

За його словами, пункти зв'язку відкриють найближчим часом, Мінцифи було доручено протягом двох тижнів розробити технічне завдання. На наступному засіданні РНБО розгляне запропоновані рішення.

Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель була шокована в 2014 році діям президента РФ Володимира Путіна – вона ніяк не очікувала вторгнення Росії в Україну.

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