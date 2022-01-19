"Чекаємо зустрічі, грошей і віз не треба" – ми знайшли родичів держсекретаря США в Україні – ексклюзив "Сьогодні"

Сьогодні до України прилетів із офіційним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого очікується зустріч із президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

А напередодні візиту держсекретаря США до України ми розшукали ймовірних родичів держсекретаря США, які проживають в Україні. Нам навіть вдалося поспілкуватися з ними.

Реклама

Як відомо, сім'я Ентоні Блінкена – родом з України. Його прадід Меєр Блінкін переїхав до США на початку ХХ століття. До цього він навчався в Києві. А народився в місті Переяслав Київської області. На початку минулого століття там була велика єврейська діаспора.

Блінкени з України

"Я хотів би зустрітися з Ентоні Блінкеном. Поговорити, подивитися один на одного. Родичі все-таки. Допомоги мені від нього жодної не треба – ні грошей, ні віз. У мене в Мукачевому свій бізнес. Моя сестра 30 років живе в США. Я до Ізраїлю можу виїхати на постійне місце проживання будь-якої миті – є на руках всі необхідні для цього документи", – говорить Валентин Блінкін із Закарпаття.

Валентин Блінкін із Закарпаття

У XIX столітті сім'я держсекретаря США жила в Золотоноші Черкаської області. Пізніше прапрадід держсекретаря Янкель Аронович Блінкен переїхав до Переяслава, де і помер. Там досі знаходиться його могила. А один із синів Янкеля, прадід Ентоні Блінкена – Меєр, поїхав до США.

Реклама

Крім Валентина Блінкіна, в Україні зараз проживають ще троє носіїв прізвища Блінкін:

к Харкові – В'ячеслав Блінкін,

в Одесі – Олександр Блінкін,

у Вільнянську Запорізької області – Віктор Блінкін і його син Тарас.

Ще одна людина з таким же прізвищем – відомий російський містобудівник Михайло Блінкін живе в Москві. З українською ріднею він не спілкується.

"Ми з братом В'ячеславом (він зараз живе в Харкові, а ще один наш брат Ігор поїхав до Ізраїлю) 10 років тому намагалися зв'язатися з Михайлом Блінкіним з Москви. Але він, на жаль, на контакт не пішов", – каже Валентин Блінкін.

Тарасу з Вільнянська кажуть: є певна схожість з Ентоні Блінкеном. Повного збігу шукати сенсу немає – вони ж не є братами. Але подивіться на розріз рота, форму черепа. Щось спільне є.

Родичі чи тільки однофамільці?

Офіційних доказів спорідненості з держсекретарем США (так само, втім, як і з архітектором Михайлом Блінкіним) у людей, з якими поспілкувався сайт "Сьогодні", – немає. Але фахівці з антропології та етнографії стверджують, що прізвище Блінкін – рідкісне. Однофамільців серед них немає, всі Блінкіни далека рідня один одному. Американським Блінкенам вони також приходяться родичами. Варто покопатися в генеалогії, і спільне коріння знайдеться.

Реклама

"Мені здається, що у нас з держсекретарем навіть у зовнішності є спільні риси, – говорить Віктор Блінкін з Вільнянська. - Але бачив я його лише по телевізору. Ось при особистій зустрічі сказав би точно".

Віктор Блінкін з Вільнянська

До слова, батьки всіх Блінкіних, які нині проживають в Україні, – за національністю євреї (як і сам Ентоні Блінкен). Вони всі народилися і виросли в околицях Переяслава.

"Мій батько з'явився на світло в Гадячі, це поруч з Переяславом і Золотоношею. У ті часи це була одна Київська губернія", – зазначає житель Закарпаття Валентин Блінкін.

Таємниця прізвища

Зазначимо, що прізвище Блінкін – вкрай рідкісне. До того ж зовсім не схоже на єврейські прізвища.

"Я давно живу на світі, але чув її всього кілька разів", – зазначає Віктор Блінкін.

Точних даних про походження прізвища – немає. Але Валентин Блінкін розповідає, що, згідно з сімейною легендою, ще в околицях Гомеля (Білорусь) знаходилося єврейське поселення – Блінкіно. І всі євреї, які в ньому проживали, взяли собі як прізвище назву села.

Цю версію не виключають історики. Довгий час у іудеїв прізвища не було. Тільки імена. А за часів кріпосного права уряд Російської імперії зобов'язало їх носити прізвища. Довго думати про те, як себе називати, не стали, використовували як прізвище назву місць, де проживали, або назву свого ремесла. Так з'явилися Блінкіни або Портнови, наприклад.

"Я припускаю, що колись це була дуже велика сім'я. Не секрет, що за старих часів у єврейських сім'ях традиційно було більше 10-ти дітей. Але потім в силу якихось обставин вона розспалася. Тому українські Блінкіни і не мають офіційних доказів своєї спорідненості з держсекретарем США. Проте, я думаю, вони все ж приходяться йому далекими родичами", – говорить ексзавідувачка музею Шалом-Алейхема в Переяславі, член місцевої єврейської громади Ірина Кучеренко.

Поїхали до США, рятуючись від холери і погромів

Про сім'ю держсекретаря США Ірина Кучеренко знає багато. Вона розповідає:

"У Золотоноші у прапрадідуся Ентоні Блінкена – Янкеля Ароновича Блінкіна, була взуттєва майстерня. Але справи йшли погано. І друзі порадили йому переїхати до Переяслава, де 50% відсотків місцевих жителів становили євреї. У Переяславі він відкрив торгову крамницю і життя налагодилося. Він, його дружина Рися Шмолівна Вайберх (вона була родом з Бердичева) і шестеро дітей – жили заможно", – розповідає Кучеренко "Сьогодні".

Але потім прийшла біда. У Переяславі стався спалах холери, в результаті чого загинуло багато людей. Потім почалися єврейські погроми.

"У документах написано, що Янкель Блінкін помер у віці 32 роки від "слабкості серця", – продовжує Ірина Кучеренко. – А через півроку померла і його дружина – Рися. Їхні діти осиротіли. У тому числі і майбутній прадід Ентоні Блінкена – Меєр Блінкін. Він залишився без батьків у восьмирічному віці і його виховали сусіди".

У Переяславі Меєр закінчив початкову школу. Потім вже в Києві отримав комерційну освіту. 1904 року, коли йому було 25, – він поїхав до Америки. До слова, там він весь час носив прізвище Блінкін. А ось його син Мойсей (дідусь держсекретаря США) – став на французький манер називатися Морісом Блінкеном.

"Я думаю, що якби не холера, єврейські погроми і рання смерть батьків – Меєр Блінкін не прагнув би залишати Україну", – каже Ірина Кучеренко.

Але уточнює – це тільки її припущення.

Часи змінилися, українці стали толерантними

Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович також припускає, що українські Блінкіни – рідня американським Блінкенам.

"За старих часів Україна була важливим центром всього світового єврейства. Тут народилися і виросли багато видних діячів єврейської культури, найвідоміші рабини світу, найуспішніші бізнесмени єврейського походження. Але, на жаль, в силу різних причин і подій – чисельність єврейського населення в Україні в ХХ столітті значно зменшилася. Багато померли. Інші поїхали до Ізраїлю, Німеччини і США. Сьогодні мені, як українському єврею, радісно від того, що українці стали відкритішими і толерантнішими до євреїв. Крім, звичайно окремих провокацій, на які швидко реагує поліція і держава!"

Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович: українці стали відкритішими і толерантнішими. Окремі провокації – не береться до уваги.

У травні 2021 року під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що одна з головних цілей цього візиту – можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні. Цього разу Блінкен назвав єдиний спосіб вирішення кризи навколо України.

Тоді з Блінкеном до Києва приїзджала Вікторія Нуланд, у якої також є українське коріння. Дід Нуланд з боку батька – Меєр Нудельман – родом з містечка Новоселиця в Чернівецькій області. А бабуся Нуланд – з Білорусі. Нещодавно Нуланд призначили заступником держсекретаря США з політичних питань. Читайте докладніше, хто така Нуланд і чим для України важливо її призначення.