"Зеленський знав про спецоперацію з "вагнерівців" і схвалив її" – Bellingcat

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Про спецоперацію з так званими "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року.
Про це йдеться в опублікованому звіті розслідування Bellingcat за участю The Insider.
Зеленський був у курсі
"Зеленський вперше був проінформований про запропоновану спецоперацію 15 червня 2020 року під час чергового брифінгу. Загалом він схвалив операцію, намічену на 26 червня 2020 року і попросив підготувати докладний план. З цього моменту два старші офіцери, які відповідають за проєкт: Василь Бурба, директор ГУР, та Руслан Баранецький, заступник директора СБУ, регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проекту "Авеню"", – йдеться у першій частині розслідування.
За даними журналістів, групі ГУР, яка організувала спецоперацію, була потрібна допомога СБУ у складанні короткого списку найманців, які були найбільш важливими для України, і щоб цю допомогу запросити, потрібно було схвалення Офісу президента. Схвалення Зеленського в будь-якому разі було необхідним, оскільки операція явно викликала б великий політичний резонанс.
Після того, як документ затвердив голова Міноборони (це сталося 1 липня 2020 року, – ред.), голова ГУР Василь Бурба та заступник директора СБУ Руслан Баранецький регулярно проводили брифінги для президента про хід реалізації проекту.
Що відомо про затримання "вагнерівців"
- 29 липня 2020 року до Мінська прилетіла група із 32 людина транзитом, щоб вирушити далі. Все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак з "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.
- Зеленський заявляв, що не має відношення до зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК "Вагнер", і розповів, як повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко про заїзд до його країни бойовиків.