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Зеленський запустив спортивний челендж і зробив 30 разів на брусах (відео)

Сергій Мартинець
20 серпня, 16:02
Глава держави назвав три умови для участі у новому флешмобі і передав естафету українським олімпійцям

Зеленський влаштував новий флешмоб. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський напередодні 30-ї річниці незалежності України запустив спортивний челендж – зробити будь-яку вправу 30 разів. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Він прийняв челендж від Вадима Данильченка і передав його далі нашим олімпійцям. Умови такі:

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  • надіти вишиванку;
  • виконати свої улюблені фізичні вправи 30 разів;
  • відзначити людину, якій передаєш челендж.

"Передаю цей виклик Національному олімпійському комітету. Сергій Назарович Бубка – тримай", – сказав Зеленський після вправ на брусах.

Як відзначатимемо 30-річчя незалежності

  • Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.
  • 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи відбудуться не тільки у Києві, а й в Одесі.
  • Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, в 2019 році Зеленський запропонував провести флешмоб в День прапора. У своєму зверненні до українців він попросив "розфарбувати" в жовто-блакитний колір всю нашу планету.

У 2020-му президент ініціював масштабний всеукраїнський флешмоб UkraineNOW. Молодь до 30 років мала записати ролик тривалістю до 1 хвилини, в якому поділитися своїми успіхами, розповісти і показати, що значить бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще.

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