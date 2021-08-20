Зеленський запустив спортивний челендж і зробив 30 разів на брусах (відео)

Зеленський влаштував новий флешмоб. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський напередодні 30-ї річниці незалежності України запустив спортивний челендж – зробити будь-яку вправу 30 разів. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Він прийняв челендж від Вадима Данильченка і передав його далі нашим олімпійцям. Умови такі:

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надіти вишиванку;

виконати свої улюблені фізичні вправи 30 разів;

відзначити людину, якій передаєш челендж.

"Передаю цей виклик Національному олімпійському комітету. Сергій Назарович Бубка – тримай", – сказав Зеленський після вправ на брусах.

Як відзначатимемо 30-річчя незалежності

Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи відбудуться не тільки у Києві, а й в Одесі.

Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, в 2019 році Зеленський запропонував провести флешмоб в День прапора. У своєму зверненні до українців він попросив "розфарбувати" в жовто-блакитний колір всю нашу планету.

У 2020-му президент ініціював масштабний всеукраїнський флешмоб UkraineNOW. Молодь до 30 років мала записати ролик тривалістю до 1 хвилини, в якому поділитися своїми успіхами, розповісти і показати, що значить бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще.