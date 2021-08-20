Зеленский запустил спортивный челендж и сделал 30 раз на брусьях (видео)

Зеленский устроил новый флешмоб. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский накануне 30-й годовщины независимости Украины запустил спортивный челендж – сделать любое упражнение 30 раз. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Он принял челендж от Вадима Данильченко и передал его дальше нашим олимпийцам. Условия такие:

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надеть вышиванку;

выполнить свои любимые физические упражнения 30 раз;

отметить человека, которому передаешь челендж.

"Передаю этот вызов Национальному олимпийскому комитету. Сергей Назарович Бубка – держи", – сказал Зеленский после упражнений на брусьях.

Как будем отмечать 30-летие независимости

В этом году Украины отмечает 30-летие своей независимости. Президент Владимир Зеленский обещал украинцам, что праздник будет грандиозным.

24 августа состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Мероприятия пройдут не только в Киеве, но и Одессе.

Также на протяжении дня будет много различных мероприятий, а вечером на НСК "Олимпийский" пройдет большой праздничный концерт с участием украинских звезд, а "гвоздем" программы станет знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

Напомним, в 2019 году Зеленский предложил провести флешмоб в День флага. В своем обращении к украинцам он попросил "раскрасить" в желто-голубой цвет всю нашу планету.

В 2020-м президент инициировал масштабный всеукраинский флешмоб UkraineNOW. Молодежь до 30 лет должна была записать ролик длительностью до 1 минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему.