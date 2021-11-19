Зеленський виступить із щорічним зверненням – нардеп назвав дату

Першого дня зими буде звернення президента Володимира Зеленського до українців. Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк Telegram .

"Кажуть, що в перший день зими (01 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, "winter is coming?", – йдеться в повідомленні.