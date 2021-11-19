Зеленский выступит с ежегодным обращением – нардеп назвал дату

Президент намерен отчитаться перед украинцами / Фото: Коллаж: Сегодня
В первый день зимы будет обращение президента Владимира Зеленского к украинцам. Об этом об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
"Говорят что в первый день зимы (01 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Рады смогут насладиться ежегодным обращением Владимира Зеленского к согражданам. Как там было у классика, winter is coming ?", – говорится в сообщении.
Что обещал Зеленский украинцам
- Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.
- Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.
- Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.
- Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".
- Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.