Українців готують до подвійного громадянства: Зеленський вніс до Ради чотири законопроєкти

У Раді зареєстровано законопроект про множинне громадянство. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців. Зокрема, що проживають у країнах Європейського Союзу та США.

Про це свідчать дані на сайті парламенту. Законопроєкт №6368 визначено главою держави як невідкладний. Текст документа поки що не опубліковано.

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Крім нього президент також вніс ще один невідкладний законопроєкт про запобігання та протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства, зареєстрований одразу після нього під №6369. Його зміст поки що також не опубліковано.

І ще два законопроекти – №6370 про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства та №6371 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства.

Нагадаємо, президент Зеленський, виступаючи у Раді, казав, що українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини.

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Подвійне громадянство