"Зламають будь-які плани ворога": Зеленський погрозив агресору українською армією

Президент привітав українських військових. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський привітав військових із професійним святом – 30-річчям Збройних сил України. Він заявив, що українська армія стала високоорганізованою та готова дати відсіч ворогові. Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

Він нагадав, що насправді справжня історія розвитку українського війська сягає кількох століть.

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"Увібравши в себе кращі національні військові традиції, що сформувалися у важких, кривавих війнах і збройних конфліктах минулого, українська армія за час своєї новітньої історії пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах та здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога. У день професійного свята військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію — боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора", – каже Зеленський.

Президент подякував військовим та ветеранам війни за самовіддану службу, стійкість та героїзм при захисті України. Також він не забув і за загиблих героїв.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння вітчизні. Переконаний, що ЗСУ й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави", – резюмував глава держави.

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Українська армія вже визнана у світі