"Сломают любые планы врага": Зеленский пригрозил агрессору украинской армией

Президент поздравил украинских военных. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником – 30-летием Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинская армия стала высокоорганизованной и готова дать отпор врагу. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Он напомнил, что на самом деле настоящая история развития украинского войска достигает нескольких веков.

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"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага. В день профессионального праздника военнослужащие ВСУ продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора", – говорит Зеленский.

Президент поблагодарил военных и ветеранов войны за самоотверженную службу, стойкость и героизм при защите Украины. Также он не забыл и за погибших героев.

"В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения родине. Убежден, что ВСУ и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", – резюмировал глава государства.

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Украинская армия уже признана в мире