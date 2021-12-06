"Сломают любые планы врага": Зеленский пригрозил агрессору украинской армией

Президент поздравил украинских военных. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский поздравил военных с профессиональным праздником – 30-летием Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинская армия стала высокоорганизованной и готова дать отпор врагу. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Он напомнил, что на самом деле настоящая история развития украинского войска достигает нескольких веков.
"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага. В день профессионального праздника военнослужащие ВСУ продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора", – говорит Зеленский.
Президент поблагодарил военных и ветеранов войны за самоотверженную службу, стойкость и героизм при защите Украины. Также он не забыл и за погибших героев.
"В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения родине. Убежден, что ВСУ и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", – резюмировал глава государства.
Украинская армия уже признана в мире
- Ранее украинская армия оказалась в десятке сильнейших в Европе. Престижный рейтинг военной мощи стран Global Firepower учитывает как численность армии, так и ее техническое оснащение, а также логистические и промышленные возможности страны.
- Также Украина занимала 30-е место в рейтинге сильнейших армий мира. Отмечалось, что наша страна сделала невозможное – за очень короткий срок построила сильное войско.
- Военный эксперт Михаил Жирохов рассказывал "Сегодня", что украинская армия входит в число самых боеспособных в мире. По его словам, ВСУ за время противостояния с РФ получили неоценимый опыт.
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