Зеленський вилітає до США на зустріч з Байденом: плани змінились

Зеленський відлітає до США на зустріч з Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський в даний час вилітає до США. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров, передає "Інтерфакс Україна" в понеділок, 30 серпня.

Спікер українського лідера зазначив, що зустріч Зеленського з президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня, однак він вирішив перед переговорами провести ряд важливих зустрічей.

"Перенесення зустрічі Зеленського і Байдена з 31 серпня на 1 вересня Офісом президента підтверджується. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" – або строк евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула – саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим – і весь день присвятити цій важливій для американської сторони темі", – розповів Нікіфоров.

Він додав, що "українська сторона з абсолютним розумінням відноситься до прохання американської сторони".

"Ми наших партнерів підтримуємо. Ми розуміємо, що питання безпеки завжди на першому місці. Тому ми згодою відповіли на прохання США про перенесення на один день", – зазначив прес-секретар президента.

За словами Никифорова, програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.

"Щодо інших зустрічей Зеленського в США – деякі відбудуться за часом раніше спочатку запланованих, інші – пізніше. Програма повністю змінилася, але це не означає, що щось звідти випало", – сказав він.

"Президент Зеленський вилітає в США прямо зараз. Два дня після прильоту він проведе у Вашингтоні і після – в Каліфорнії" , – підсумував Нікіфоров.

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Сергій Нікіфоров: Программа повністю змінилась / Фото: Офис Президента Украины

Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров повідомив, що так само летить з президентом до США.

"Вилітаємо до США у складі офіційної делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Михайло Федорів: нам є, що показати / Фото: Telegram

Як повідомлялося, дата зустрічі Зеленського з Байденом переноситься вже вдруге. Раніше вона була перенесена з 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту.

Відзначимо, раніше в Білому домі анонсували, що на зустрічі планують обговорити співпрацю в сфері енергетичної безпеки, що, очевидно, означає дискусію про російський проект "Північний потік – 2".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави до Америки.