Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом: планы изменились

Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в данное время вылетает в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает "Интерфакс Украина" в понедельник, 30 августа.

Спикер украинского лидера отметил, что встреча Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября, однако он решил перед переговорами провести ряд важных встреч.

"Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум "Талибана" – или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула – именно то время, которое дал "Талибан". И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим – и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме", – рассказал Никифоров.

Он добавил, что "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", – отметил пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

"Относительно других встреч Зеленского в США – некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие – позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", – сказал он.

"Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после – в Калифорнии", – подытожил Никифоров.

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Сергей Никифоров: Программа полностью поменялась / Фото: Офис Президента Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что так же летит с президентом в США.

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Помимо встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты. Дія, Дія City, фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", – написал он в своем Telegram-канале.

Михаил Федоров: нам есть, что показать / Фото: Telegram

Как сообщалось, дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.

Отметим, ранее в Белом доме анонсировали, что на встрече планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетической безопасности, что, очевидно, означает дискуссию о российском проекте "Северный поток – 2".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.