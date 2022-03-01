Зеленський присвоїв звання Герой України 12 воїнам, із них шестеро посмертно

Шістьом з військових звання присвоєно посмертно. Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння Герою України 12 військовослужбовцям, які захищали і продовжували захищати нашу країну від російських окупантів.
Про це він повідомив у вечірньому брифінгу за підсумками п'ятої доби війни.
Деталі
Високе звання з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно шістьом захисникам:
- Підполковник Вагорівський Едуард Миколайович (Посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися у повітря.
- Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (Посмертно). Рятував побратимів, відвернув він вогонь ворожої авіації і був збитий літаком ворога.
- Підполковник Матуляк Геннадій Васильович (Посмертно). Біла Церква. Знищив скупчення техніки ворога.
- Лейтенанту Молчану Віталію Анатолійовичу (Посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога.
- Полковнику Оксанченко Олександру Яковичу (Посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи він ворожу авіацію.
- Старшому лейтенанту Радіону В'ячеславу Денисовичу (Посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся у повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.
Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" удостоєно:
- Старшому лейтенантові Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту із озброєнням.
- Бригадного генерала Красильникова Дмитра Сергійовича, командира оперативно-тактичного угруповання "Північ". Дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей та техніку. І не пустив ворога до Харкова з Луганської області.
- Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу. Вивело підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога та особисто знищило два російські вертольоти та один літак.
- Полковник Мостовий Олександр Володимирович. Під Васильковом збив російський Іл-76, а також два вертольоти Мі-24, чим не допустив висадку десанту із озброєнням.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу. У боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення, організував успішний контрнаступ. Вивів людей з-під удару ворога. Дуже ефективно захищає Маріуполь.
- Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей .
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять із укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації .
- Комендантська година у Києві з сьогоднішнього дня, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА. .