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Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 воинам, из них шестеро посмертно

Ксения Тесленко
1 марта, 01:53
Украинские защитники бесстрашно вступили в бой с врагом

Шестерым из военных звания присвоены посмертно. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении Герой Украины 12 военнослужащим, которые защищали и продолжают защищать нашу страну от российских оккупантов.

Об этом он сообщил на вечернем брифинге по итогам пятых суток войны.

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Подробности

Высокое звание с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно шести защитникам:

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
  • Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
  • Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Звания "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" удостоены:

  • Старший лейтенант Герус Андрей Андреевич. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
  • Бригадный генерал Красильников Дмитрий Сергеевич, командир оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковник Круглов Андрей Николаевич. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет.
  • Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
  • Генерал-лейтенант Содолю Юрий Иванович. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

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