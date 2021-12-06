Зеленський приїхав в окопи на передовій – фото з Донбасу

Президент відвідав передові позиції українських військових на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський побував у зоні проведення Операції об'єднаних сил, поспілкувався із військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Також Зеленський вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

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Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Маю честь сьогодні бути разом із вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет та територіальну цілісність України", – сказав він.

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Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоб згодом мати можливість розповісти про героїзм української армії нащадкам.

Фото: president.gov.ua

"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.

Фото: president.gov.ua

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Фото: president.gov.ua

День Збройних сил України: історія і значення

Чому дату свята призначено на 6 грудня? Саме цього дня 1991 року після здобуття Україною незалежності уряд ухвалив закон "Про Збройні сили України". А за два роки, 1993 року, ця дата з'явилася в офіційному календарі українських свят.

Свято організоване та присвячене всім військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Згідно з Конституцією України, на армію покладаються завдання оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

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