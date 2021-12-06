Зеленський приїхав в окопи на передовій – фото з Донбасу

Президент відвідав передові позиції українських військових на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"
У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський побував у зоні проведення Операції об'єднаних сил, поспілкувався із військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Також Зеленський вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.
"Маю честь сьогодні бути разом із вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет та територіальну цілісність України", – сказав він.
Глава держави звернувся до захисників України з побажанням берегти себе, щоб згодом мати можливість розповісти про героїзм української армії нащадкам.
"Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.
Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
День Збройних сил України: історія і значення
Чому дату свята призначено на 6 грудня? Саме цього дня 1991 року після здобуття Україною незалежності уряд ухвалив закон "Про Збройні сили України". А за два роки, 1993 року, ця дата з'явилася в офіційному календарі українських свят.
Свято організоване та присвячене всім військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Згідно з Конституцією України, на армію покладаються завдання оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.
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