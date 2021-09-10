Зеленський попередив світ про катастрофу: Потрібно покінчити з війнами, поки вони не знищили планету

Президент пояснив, що перед світом можуть бути нові виклики / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів зробити висновок з наслідків пандемії коронавірусу, а також об'єднати зусилля для припинення війн на планеті, поки вони не знищили людство. Про це він сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Ковід показав ціну і роль маленьких країн, тих, які не в клубі G7 або G20. Ковід сказав те, що соромляться говорити великі політики і дипломати – у маленьких країн дуже маленькі шанси вижити, якщо на планеті почнуться дійсно великі проблеми. Не факт, що тобі допоможуть, не факт, що тебе врятують. Всі країни нерівні і ковід це показав", – сказав глава держави.

Також коронавірус показав, що може зрівняти в правах всіх, незалежно, є у тебе ядерна зброю і який рівень ВВП, який вплив у світі.

"Цим він натякнув світу – ви всі однакові, об'єднуйтеся, адже нові уроки будуть ще страшнішими. Катастрофа буде, якщо світ не зрозуміє цих висновків і викликів, що "кожен сам за себе" завершується "всі проти всіх". Щоб цього не сталося, світу не потрібні нові віруси, локдауни, вакцини. Світу потрібні лідери, які спираються не на силу своєї зброї – зброєю таких людей є їх сила слова, розуміння і мудрості, щоб хотіти змінити світ, покінчити з війнами на планеті, поки реальністю не стало те, що війни покінчили з планетою і людством", – підкреслив Зеленський.

YES Brainstorming організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука

У липні 2004 року Віктор Пінчук зібрав близько 30 європейських лідерів на перший Ялтинський європейський семінар для обговорення перспектив вступу України до ЄС. На другий день цієї успішної зустрічі кілька учасників запропонували трансформувати приватну ініціативу в міжнародну громадську організацію, яка б сприяла процесу приєднання України до ЄС. Таким чином цей семінар перетворився на Ялтинську європейську стратегію, а в Україні був створений незалежний благодійний фонд для формування міжнародної мережі підтримки України, а також посилення впливу публічної дипломатії в інтересах країни.

Щорічні зустрічі YES стали відкритим майданчиком для обговорення нових ідей і поглядів щодо шляхів розвитку Європи, України і всього світу. Ці форуми збирають більше 350 політиків, дипломатів, державних діячів, журналістів, аналітиків і бізнесменів з понад 50 країн світу.

Незважаючи на те, що з 2014 року щорічні зустрічі YES проходять у Києві, Ялта залишається символом сили дипломатії та діалогу. Провідні світові лідери думок представляють своє бачення нинішніх і майбутніх процесів у всіх сферах життя суспільства.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський знову їде до США – це буде другий візит президента до Америки цього місяця. В ОПУ вже назвали мету візиту.

А нещодавно у Кремлі заявляли про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським.