Зеленський запропонував Путіну знижку 50% на газ

Зеленський зробив хід - тепер м'яч на стороні Путіна. Колаж "Сьогодні"

Україна пропонує збільшити транзит російського газу в Європу на особливих умовах – Київ допускає навіть знижку для "Газпрому" в 50%.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

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Він пояснив, що мова йде про знижку на обсяги газу, що перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів на рік, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

"Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити в якості замовників європейські компанії, але і у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", – сказав Зеленський.

Відзначимо, що зараз Росія поставляє в Європу обмежені обсяги газу, а на тлі низьких резервів блакитного палива це призвело до енергетичної кризи. До цього додалися і рекордні ціни на газ. Збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

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Президент України заявив, що зараз з Берліном і Брюсселем йде обговорення з транспортування газу і попередив, що цієї зими Європу може чекати серйозна проблема, яку необхідно вирішувати вже зараз.

"Ми очікуємо, що вони (ЄС) незабаром зроблять кроки в практичних переговорах з цього питання, яке, безумовно, важливе для всієї Європи. Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує особливі антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів. Дозвольте мені прояснити ситуацію: я впевнений, що якщо ми не зробимо цього прямо зараз, Європа цієї зими понесе величезні збитки. Зупинити кризу можуть тільки швидкі скоординовані дії", – підкреслив глава держави.

Газова криза в Європі