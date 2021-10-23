Зеленский предложил Путину скидку 50% на газ

Зеленский сделал ход - теперь мяч на стороне Путина. Коллаж "Сегодня"

Украина предлагает увеличить транзит российского газа в Европу на особых условиях – Киев допускает даже скидку для "Газпрома" в 50%.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

Реклама

Он пояснил, что речь идет о скидке на объемы газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

"Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", – сказал Зеленский.

Отметим, что сейчас Россия поставляет в Европу ограниченные объемы газа, а на фоне низких резервов голубого топлива это привело к энергетическому кризису. К этому добавились и рекордные цены на газ. Увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.

Реклама

Президент Украины заявил, что сейчас с Берлином и Брюсселем идет обсуждение по транспортировке газа и предупредил, что этой зимой Европу может ждать серьезная проблема, которую необходимо решать уже сейчас.

"Мы ожидаем, что они (ЕС) вскоре предпримут шаги в практических переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы. Украина со своей стороны гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов. Позвольте мне прояснить ситуацию: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, Европа этой зимой понесет огромные убытки. Остановить кризис могут только быстрые скоординированные действия", – подчеркнул глава государства.

Газовый кризис в Европе