Зеленський вимагає закінчити з вибором голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Володимир Зеленський вважає, що комісія повинна зібратися і зробити свою роботу/Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський зажадав від конкурсної комісії з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) визначити, нарешті, переможця конкурсу.

Відповідна заява з'явилася на сайті Офісу президента України через кілька годин після того, як своє невдоволення тривалим процесом висловило посольство США.

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Заява Банкової

"Немає й не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується. Всі члени конкурсної комісії повинні виконати свою роботу й обрати нового керівника САП, як це і має бути відповідно до найкращих міжнародних практик", – йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського.

Глава держави акцентував увагу на тому, що для діяльності конкурсної комісії створені всі умови. Підготовча робота була проведена своєчасно і змістовно, і залишився лише фінальний етап.

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"Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України", – підкреслив Зеленський.

Заява посольства

Західні дипмісії висловили своє невдоволення затримкою в обранні керівника САП, процес обрання якого триває вже більш ніж рік. Про це йдеться в заяві, розміщеній в соцмережах на сторінках американської дипмісії в Україні.

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"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", – йдеться в заяві посольства США в Україні.

Ситуація з призначенням