Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Зеленський поговорив з Макроном: що обговорювали

Марія Николаєнко
28 січня, 23:18
Президенти домовилися "не зменшувати темп"

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він написав у Twitter.

За словами Зеленського, президенти обговорювали зустріч у "нормандському форматі".

Реклама

"Сказав телефоном Еммануелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників N4 можливою. З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, потрібно зустрічатися й говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – написав він.

Нормандська зустріч

  • У середу, 26 січня, у Парижі відбулася "нормандська зустріч" радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
  • Представники країн-учасниць зібралися у Парижі, щоб обговорити врегулювання ситуації на Донеччині. Наступні переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" відбудуться за два тижні у Берліні.
  • Україну у Парижі представить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.
  • За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
  • Вже за пару годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.