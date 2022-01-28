Зеленський поговорив з Макроном: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він написав у Twitter.
За словами Зеленського, президенти обговорювали зустріч у "нормандському форматі".
"Сказав телефоном Еммануелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників N4 можливою. З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, потрібно зустрічатися й говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – написав він.
Нормандська зустріч
- У середу, 26 січня, у Парижі відбулася "нормандська зустріч" радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.
- Представники країн-учасниць зібралися у Парижі, щоб обговорити врегулювання ситуації на Донеччині. Наступні переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" відбудуться за два тижні у Берліні.
- Україну у Парижі представить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак. Від Німеччини бере участь радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бонн.
- За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Вже за пару годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.