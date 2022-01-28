Зеленський поговорив з Макроном: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це він написав у Twitter.

За словами Зеленського, президенти обговорювали зустріч у "нормандському форматі".

Реклама

"Сказав телефоном Еммануелю Макрону, що його активна позиція зробила зустріч радників N4 можливою. З'явився перший документ з 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, потрібно зустрічатися й говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – написав він.

Нормандська зустріч