Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в Twitter.

По словам Зеленского, президенты обсуждали прошедшую встречу в Нормандском формате.

Реклама

"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников N4 возможной. Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — написал он.

Нормандская встреча