Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Марія Дмитренко
29 вересня, 12:16
Збереження пам'яті про Другу світову війну – обов’язок перед майбутніми поколіннями, зазначив президент України

Трагедія Бабиного Яру відбулася в Україні 80 років тому. Фото: колаж "Сьогодні"

Майбутні покоління повинні знати правду про злочини нацизму для того, щоб подібні трагедії в історії людства більше ніколи не повторилися, заявив президент України Володимир Зеленський у 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру.

"Збереження пам’яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, – наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам’яті всіх загиблих – наш обов’язок перед минулими поколіннями. І з 2019 року ми робимо все, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам’яті. Гідне місце пам’яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках", – написав президент у Telegram.

Реклама

Президент зазначив, що сьогодні, 29 вересня, у всіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений трагедії.

"Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде в світі. Ніколи знову. Вічна пам'ять всім жертвам Бабиного Яру! Вічна пам'ять всім жертвам Голокосту! Вічна пам'ять всім жертвам Другої світової війни!" – заявив Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Німкеня, яка дізналася, що її батько розстрілював людей в Бабиному Яру, розридалася

Що відомо про трагедію

  • Лише за два дні — 29 та 30 вересня 1941-го року — в урочищі Бабин Яр у Києві розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

  • Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яру. Точне місце розстрілу невідомо.

  • Передумовою до проведення акції була відверта брехня про участь євреїв у мінуванні та вибухах 24 вересня 1941 року на Хрещатику, внаслідок яких загинули чимало солдатів і офіцерів вермахту.

  • 27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з’явилися оголошення з текстом українською, російською і німецькою мовами: "Всі євреї міста Києва і його околиць повинні з’явитися в понеділок 29 вересня 1941 року до 8 години ранку на ріг Мельникової і Дегтярівської вулиць (біля кладовища). Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Хто з громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі речі, буде розстріляний".

  • Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації.

  • У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру — приблизно від 70 тисяч до 150 тисяч осіб. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, згідно висновкам спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва.

  • За даними історика, провідного наукового співробітника Музею історії Києва, відповідального секретаря Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляно 90–100 тисяч людей, з них десь 65–70 тисяч євреїв.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в Бабиному Яру встановили нові скульптури, які викликали неоднозначну реакцію жителів міста.

Також нагадаємо, Зеленський нагадав про страшні оголошення, в яких євреїв звали на розстріл.

Реклама

Реклама