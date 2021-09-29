Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

Трагедия Бабьего Яра произошла в Украине 80 лет назад. Фото: коллаж "Сегодня"

Будущие поколения должны знать правду о преступлениях нацизма для того, чтобы подобные трагедии в истории человечества больше никогда не повторились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, – наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших – наш долг перед прошлыми поколениями. И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр с территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", – написал президент в Telegram.

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Президент отметил, что сегодня, 29 сентября, во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный трагедии.

"Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова. Вечная память всем жертвам Бабьего Яра! Вечная память всем жертвам Холокоста! Вечная память всем жертвам Второй мировой войны!" – заявил Зеленский.

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Что известно о трагедии

Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941-го года — в урочище Бабий Яр в Киеве расстреляли почти 34 тысяч евреев.

Первый расстрел произошёл 27 сентября 1941 года, когда было расстреляно 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая размещалась непосредственно возле Бабьего Яра. Точное место расстрела неизвестно.

Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах 24 сентября 1941 на Крещатике, в результате которых погибли многие солдат и офицеров вермахта.

27-28 сентября на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках: "Все евреи города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 в 8:00 утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян".

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились и позже, вплоть до освобождения Киева от оккупации.

В различных публикациях даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру — примерно от 70 тысяч до 150 тыс. человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, согласно выводам специальной государственной комиссии для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева.

По данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева, ответственного секретаря Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из них где-то 65-70 тысяч евреев.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры, которые вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

Также напомним, Зеленский напомнил о жутких объявлениях, в которых евреев звали на расстрел.