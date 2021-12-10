Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну

Зеленський заявив, що Путін пообіцяв Байдену не створювати напругу навколо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін запевнив американського лідера Джо Байдена, що Москва не збирається продовжувати ескалацію конфлікту на кордоні з Україною, повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що таку інформацію отримав від Джо Байдена під час телефонної розмови.

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"Месседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що на сьогодні це нехай невеликий, не кінцевий, але все ж таки дуже важливий результат", – сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що у розмові не було тем про компроміси щодо України.

"Ми говорили про те, що у нас може з'явитися завдяки США ще один майданчик переговорів із РФ", – уточнив він.

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Нагадаємо, 7 грудня пройшли переговори Путіна з Байденом через загрозу нового вторгнення Росії до України. Однією з вимог Кремля було надання гарантій нерозширення НАТО на схід.

А 9 грудня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про готовність США включитися у переговорний процес щодо Донбасу. Проте, не йдеться про розширення "нормандського формату" або про його заміну.