Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію"

Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію. Колаж "Сегодня".

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

Про це йдеться у відповіді глави держави на петицію від 12 серпня № 22/121610-ЕП.

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Володимир Зеленський відповів на петицію

"Я звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням організувати обробку викладених в петиції пропозицій та інформування про результати. З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я України відповідно до затвердженого в установленому порядку Положення є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, і його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, я також звернувся з аналогічним листом до Прем'єр-міністра України ", – йдеться у відповіді Зеленського.

Петиція "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію", розміщена на сайті президента 12 серпня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. У ній пропонувалося ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за так звану "примусову вакцинацію", яка полягає в погрозах звільнення і \ або недопуску до роботи невакцинованих осіб.

Чи вигідно вакцинувати співробітників?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що українським підприємцям вигідніше вакцинувати колектив і продовжувати роботу , Ніж закритися на період карантину.

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За словами експерта, такі заходи дозволять уникнути масового звільнення, підтримати економіку і утриматися на плаву.

"Сегодня" також писали, наскільки потужно нова хвиля вдарить по малому і середньому бізнесу .

А також розповідали, будуть Чи обслуговувати банки невакцинованих громадян.