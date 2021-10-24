Зеленский ответил на петицию об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию"

Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию. Коллаж "Сегодня".

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию от 12 августа № 22/121610-еп.

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Владимир Зеленский ответил на петицию

"Я обратился к Председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирования о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины , я также обратился с аналогичным письмом к Премьер-министру Украины", – говорится в ответе Зеленского.

Петиция "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", размещенная на сайте президента 12 августа, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. В ней предлагалось ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за так называемую "принудительную вакцинацию", заключающуюся в угрозах увольнения и\или недопуска к работе невакцинированных лиц.

Выгодно ли вакцинировать сотрудников?

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что украинским предпринимателям выгоднее вакцинировать коллектив и продолжать работу, чем закрыться на период карантина.

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По словам эксперта, такие меры позволят избежать массового увольнения, поддержать экономику и удержаться на плаву.

"Сегодня" также писали, насколько мощно новая волна ударит по малому и среднему бизнесу.

А также рассказывали, будут ли обслуживать банки невакцинированных граждан.